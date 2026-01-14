Milano 17:35
Azimut, JP Morgan AM si porta al 3,046%

Finanza
(Teleborsa) - JP Morgan Asset Management si porta al 3,046% di Azimut. Lo si legge nei documenti della Consob sulle partecipazioni rilevanti. L'operazione è datata 8 dicembre.
