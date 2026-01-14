Milano
Azimut, JP Morgan AM si porta al 3,046%
Finanza
14 gennaio 2026 - 19.56
(Teleborsa) -
JP Morgan Asset Management
si porta al 3,046% di
Azimut
. Lo si legge nei documenti della
Consob
sulle partecipazioni rilevanti. L'operazione è datata 8 dicembre.
