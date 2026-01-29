Sanofi, vendite in crescita ma pesano dubbi sui brevetti Dupixent

Sanofi

(Teleborsa) -ha annunciato di prevedere per il 2026 una crescita delle"high-single-digit" (nella fascia alta tra il 5% e il 9%), trainata principalmente dal suo farmaco di punta contro l'asma,. Tuttavia, il colosso farmaceutico francese si trova ad affrontare una sfida cruciale: la perdita deidel medicinale a partire dal 2031.Nel quarto trimestre del 2025, Dupixent ha generatoper, superando le attese degli analisti. Nonostante la crescita prevista — con vendite stimate a 17 miliardi di euro per il 2026 — il CFOha ammesso che l'impatto della futura perdita di esclusività sarà troppo vasto per essere completamente compensato in termini di fatturato. La società punta a mitigare l'effetto sull'utile per azione (EPS) attraverso nuovi prodotti già in commercio, come i trattamenti per le malattie del sangue Wayrilz e ALTUVIIIO, e una pipeline di sviluppo attiva.Per diversificare il portafoglio, Sanofi ha intensificato le acquisizioni nel 2025, inclusa l'operazione da 9,5 miliardi di dollari per(produttrice di Ayvakit). Il CEOha confermato che la strategia di crescita passerà da una "collezione di prodotti" piuttosto che da un singolo blockbuster. Sul fronte degli, il reddito operativo aziendale del quarto trimestre è stato di 2,34 miliardi di euro, leggermente sotto le stime di 2,37 miliardi.Una nota di cautela riguarda la, le cui vendite sono previste in leggero calo per il 2026. Sanofi attribuisce questa flessione alle incertezze politiche negli Stati Uniti sotto l'amministrazione Trump e alle posizioni scettiche di Robert F. Kennedy Jr. alla guida della sanità statunitense, fattori che stanno influenzando la percezione pubblica delle immunizzazioni.Per sostenere il valore azionario dopo un 2025 difficile, che ha visto il titolo sottoperformare il settore europeo con un calo del 12%, l'azienda ha varato un nuovoda