Analisi Tecnica: Brent Crude Oil del 12/02/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 12 febbraio

Affonda sul mercato il petrolio quotato all'ICE di Londra, che alla chiusura soffre con un calo del 2,97%.

Lo status di medio periodo ribadisce la fase positiva del greggio. Tuttavia, se analizzato nel breve termine, evidenzia un andamento meno intenso della tendenza rialzista al test del top 68,98. Primo supporto a 66,91. Le implicazioni tecniche propendono per un sviluppo in senso ribassista in tempi brevi verso l'imminente bottom stimato a quota 66,22.


(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
