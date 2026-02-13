Analisi Tecnica: Future FTSE MIB del 12/02/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 12 febbraio
Riunione sostanzialmente debole quella del 12 febbraio per il derivato italiano, che conclude gli scambi in frazionale calo a 46.365.
La struttura di medio periodo resta connotata positivamente, mentre segnali di contrazione emergono per l'impostazione di breve periodo costretta a confrontarsi con la resistenza individuata a quota 46.855. Ottimale ancora il ruolo funzionale di supporto offerto da 45.945. Complessivamente il contesto generale potrebbe giustificare una continuazione della fase di consolidamento verso quota 45.530.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)