Lam Research supera le attese su utili e ricavi trimestrali e alza outlook per il 2026

(Teleborsa) - Lam Research
, fornitore a livello mondiale di apparecchiature e servizi per la produzione di semiconduttori, ha chiuso il trimestre che si è chiuso a dicembre 2025 con risultati superiori alle previsioni di Wall Street, confermando la solidità della domanda
nel settore. La società ha riportato un utile per azione
(EPS) di 1,27 dollari, superando di 0,11 dollari le stime degli analisti ferme a 1,16 dollari. Anche il fatturato trimestrale
ha battuto il consensus, attestandosi a 5,34 miliardi di dollari
contro i 5,21 miliardi attesi.
I dati presentati mostrano una gestione efficiente della redditività
: il margine lordo GAAP
si è attestato al 48,3%, mentre quello non-GAAP ha raggiunto il 48,6%. L’utile netto
per il trimestre conclusosi il 21 dicembre 2025 è stato di 1,61 miliardi di dollari
(GAAP). Un ruolo cruciale nella performance è stato giocato dal comparto dei servizi e del supporto (Customer Support Business Group), che ha generato ricavi per 1,76 miliardi di dollari.
Sotto il profilo geografico
, la Cina
si conferma il mercato principale per Lam Research, rappresentando il 35% dei ricavi totali, seguita da Corea
(19%) e Taiwan
(18%). La ripartizione tecnologica vede il segmento Foundry guidare la domanda con il 43% delle entrate, seguito dalla memoria NAND (27%) e DRAM (16%).
Guardando al futuro, il management ha fornito una guidance
estremamente positiva per il terzo trimestre fiscale
del 2026 (marzo 2026). La società prevede un fatturato compreso tra 5,40 e 6,00 miliardi di dollari, nettamente superiore ai 5,33 miliardi stimati dal mercato. Anche le previsioni sull'EPS sono state riviste al rialzo, con un range di 1,25-1,45 dollari rispetto al consensus di 1,20 dollari.(Foto: Adi Goldstein on Unsplash)