Lam Research supera le attese su utili e ricavi trimestrali e alza outlook per il 2026

Lam Research

(Teleborsa) -, fornitore a livello mondiale di apparecchiature e servizi per la produzione di semiconduttori, ha chiuso il trimestre che si è chiuso a dicembre 2025 con risultati superiori alle previsioni di Wall Street, confermando la solidità dellanel settore. La società ha riportato un(EPS) di 1,27 dollari, superando di 0,11 dollari le stime degli analisti ferme a 1,16 dollari. Anche ilha battuto il consensus, attestandosi acontro i 5,21 miliardi attesi.I dati presentati mostrano una gestione efficiente della: ilsi è attestato al 48,3%, mentre quello non-GAAP ha raggiunto il 48,6%. L’per il trimestre conclusosi il 21 dicembre 2025 è stato di(GAAP). Un ruolo cruciale nella performance è stato giocato dal comparto dei servizi e del supporto (Customer Support Business Group), che ha generato ricavi per 1,76 miliardi di dollari.Sotto il, lasi conferma il mercato principale per Lam Research, rappresentando il 35% dei ricavi totali, seguita da(19%) e(18%). La ripartizione tecnologica vede il segmento Foundry guidare la domanda con il 43% delle entrate, seguito dalla memoria NAND (27%) e DRAM (16%).Guardando al futuro, il management ha fornito unaestremamente positiva per ildel 2026 (marzo 2026). La società prevede un fatturato compreso tra 5,40 e 6,00 miliardi di dollari, nettamente superiore ai 5,33 miliardi stimati dal mercato. Anche le previsioni sull'EPS sono state riviste al rialzo, con un range di 1,25-1,45 dollari rispetto al consensus di 1,20 dollari.