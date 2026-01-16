ASML, Morgan Stanley alza target price a 1.400 euro con stime record per il 2027

Morgan Stanley

(Teleborsa) -ha rivisto drasticamente al rialzo le proprie prospettive su, il colosso olandese leader mondiale nei sistemi di litografia per semiconduttori. La banca d'affari ha alzato il target price del titolo del 40%, portandolo da 1.000 euro a 1.400 euro, confermando l'azienda come "Top Pick" nel settore dei chip grazie alle aspettative di utili significativamente più forti per il 2027.La fiducia di Morgan Stanley si basa sulla previsione di un incremento degli(capex) nei settori delle fonderie e delle memorie, unito a una domanda proveniente dallache si sta dimostrando più resiliente del previsto. Per l'anno fiscale 2027, Morgan Stanley stima che ASML possa generare vendite per circae undi circa, segnando una crescita degli utili del 57% su base annua.Secondo il rapporto, lasarà trainata dalla necessità di strumenti avanzati per la produzione di chip, con una previsione di(Extreme Ultraviolet) consegnati nel 2027 a clienti chiave come. Nel settore delle memorie, si attende inoltre un massiccio recupero della capacità produttiva a seguito di un eccezionale ciclo di rialzo dei prezzi. Oltre ai sistemi EUV, l'azienda dovrebbe beneficiare di circa 15 miliardi di euro di vendite derivanti dai sistemi DUV e di ulteriori ricavi dai nuovi strumenti High-NA.L'ottimismo degli analisti è supportato dal fatto che ASML ha recentemente superato la soglia storica deidi, diventando solo la terza azienda europea a raggiungere tale traguardo dopo. La spinta decisiva è arrivata anche dai piani di investimento record annunciati da TSMC, il principale cliente di ASML, che ha delineato una spesa in conto capitale fino a 56 miliardi di dollari per il 2026.Morgan Stanley valuta attualmente ASML a 31 volte gli utili, un multiplo considerato nella fascia bassa rispetto ai picchi storici del settore, suggerendo un ampio margine di crescita per le quotazioni. L'attività deglinei prossimi due o tre trimestri sarà determinante per confermare questo slancio e consolidare la posizione di ASML come beneficiario centrale del boom globale dell'