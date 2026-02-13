Capgemini batte le stime nel 2025: ricavi a 22,5 miliardi e accelerazione sull'AI

Capgemini

(Teleborsa) - L'azienda francese di consulenza informaticaha chiuso l'superando i propri obiettivi di crescita, grazie a una forte accelerazione nel quarto trimestre e al contributo strategico delle recenti acquisizioni. Il Gruppo ha riportatoper, segnando un incremento del 3,4% a tassi di cambio costanti e superando la guidance di ottobre che prevedeva una crescita limitata tra il 2% e il 2,5%. La performance del quarto trimestre è stata particolarmente brillante, con un balzo delle vendite del 10,6% sostenuto in modo significativo dal consolidamento diL'si è confermata il vero motore della trasformazione aziendale. Il CEOha sottolineato che l'IA generativa e agentica ha rappresentato oltre il 10% delle prenotazioni totali nel quarto trimestre, raddoppiando il peso rispetto all'inizio dell'anno. L'integrazione di WNS ha permesso a Capgemini di potenziare le operazioni intelligenti su larga scala, portando alla firma di un contratto superiore a 600 milioni di euro per la trasformazione dei processi aziendali.Sul fronte della, l'utile netto si è attestato acon un margine operativo stabile al 13,3%, mentre l'organico globale è salito a oltreIn vista del 2026, il Gruppo ha annunciato undanei prossimi due anni per adattare le competenze della forza lavoro alla domanda di servizi basati sull'IA. Nonostante questi costi, Capgemini punta a una crescita dei ricavi tra il 6,5% e l'8,5% a tassi di cambio costanti e a un'espansione del margine operativo fino a una forchetta compresa tra il 13,6% e il 13,8%.La, ha spiegato l'azienda, si concentrerà sui programmi di trasformazione guidati dall'AI e sui progetti legati alla sovranità digitale, supportati dalle partnership con i principali player cloud come AWS, Google e Microsoft.Il Consiglio di Amministrazione ha proposto undi