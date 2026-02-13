Eurozona, occupazione 4° trimestre +0,2% t/t +0,7% a/a

(Teleborsa) - Nel, l'nell'è salita delloin linea con il trimestre precedente. Il dato è stato reso noto dall'Istituto di Statistica dell'Unione Europea (Eurostat) e risulta superiore alle previsioni degli analisti (+0,1%).l'occupazione è cresciuta dello 0,7%, ad un ritmo più forte rispetto al +0,6% del trimestre precedente e a quello atteso dal consensus (+0,6%).Nell'interail numero degli occupati è salito dello 0,2% su base trimestrale, registrando una variazione positiva dello 0,7% a livello tendenziale.