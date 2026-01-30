Milano 11:38
Germania, PIL 4° trimestre cresce più delle attese (+0,3%)

(Teleborsa) - Segnali di recupero dall'economia tedesca nel 4° trimestre del 2025. Secondo la stima preliminare dell'Ufficio federale di statistica (Destatis), il PIL dovrebbe aver registrato un aumento dello 0,3% su base trimestrale, più del +0,2% delle stime di consensus e contro la variazione nulla registrata nel trimestre precedente.

Il dato tendenziale, attualizzato e corretto per il calendario segna un +0,4%, superiore al +0,3% atteso dagli analisti e rispetto al +0,3% del trimestre precedente.

(Foto: Increa - stock.adobe.com (ex Fotolia.it))
