USA, PIL 3° trimestre oltre il preliminare a +4,4% su trimestre

(Teleborsa) -. Secondo quanto rilevato dal Bureau of Economic Analysis, che pubblica oggi i dati definitivi, il PIL americano è salito del 4,4% su base trimestrale, rispetto al +4,3% indicato dalla stima precedente e dal consensus. Nel secondo trimestre, il PIL aveva segnato una crescita meno forte del 3,8%.Confermata un'accelerazione dei, che segnano un +3,5% dal +2,5% del trimestre precedente.Il, una misura dell'inflazione, si conferma al 2,8% (2,1% il trimestre precedente), e l'(al netto delle componenti più volatili come cibo ed energia) si conferma a +2,9% (+2,6% il trimestre precedente).