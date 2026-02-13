Milano 10:49
45.865 -0,77%
Nasdaq 12-feb
24.688 0,00%
Dow Jones 12-feb
49.452 -1,34%
Londra 10:49
10.423 +0,20%
Francoforte 10:49
24.859 +0,03%

Francoforte: brillante l'andamento di Bilfinger

Migliori e peggiori
Francoforte: brillante l'andamento di Bilfinger
(Teleborsa) - Apprezzabile rialzo per la multinazionale dell'ingegneria, in guadagno dell'1,95% sui valori precedenti.

L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Bilfinger più pronunciata rispetto all'andamento del Germany MDAX. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.


Il panorama di medio periodo conferma la tendenza rialzista del contractor tedesco. Tuttavia, l'esame della curva a breve, evidenzia un rallentamento della fase positiva al test della resistenza 121,5 Euro, con il supporto più immediato individuato in area 118,2. All'orizzonte è prevista un'evoluzione negativa nel breve termine verso il bottom identificato a quota 116,1.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```