L'Oreal punta alla licenza beauty di Gucci prima del 2028

L'Oréal

Kering

Coty

Parigi

(Teleborsa) -sarebbe favorevole a ottenere l', ha dichiarato venerdì l'amministratore delegato, aggiungendo che la questione è oggetto di discussione tra, proprietario di Gucci, e l'attuale licenziatario, la statunitense(quotata anche a).Secondo fonti a conoscenza della transazione, la licenza beauty per il marchio Gucci è stata l'di un accordo concluso lo scorso anno tra Kering, proprietario fortemente indebitato del marchio, e il colosso della cosmetica L'Oréal.Intervenendo durante una conference call sui risultati finanziari all'inizio di questo mese,, il nuovo Ad di Coty, ha dichiarato che l'azienda è sempre aperta "ad accordi che creino valore per noi e per i nostri azionisti".Una fonte vicina alla questione aveva precedentemente riferito a Reuters che Kering si era offerta di acquisire Coty prima di concludere l'accordo con L'Oréal, ma Coty aveva rifiutato.L'Oréal ha chiuso la seduta in forte ribasso, risultando tra i titoli peggiori del CAC40.