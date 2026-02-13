L'Oreal punta alla licenza beauty di Gucci prima del 2028

(Teleborsa) - L'Oréal
sarebbe favorevole a ottenere l'accesso alla licenza beauty di Gucci prima del 2028
, ha dichiarato venerdì l'amministratore delegato Nicolas Hieronimus
, aggiungendo che la questione è oggetto di discussione tra Kering
, proprietario di Gucci, e l'attuale licenziatario, la statunitense Coty
(quotata anche a Parigi
).
Secondo fonti a conoscenza della transazione, la licenza beauty per il marchio Gucci è stata l'elemento decisivo
di un accordo concluso lo scorso anno tra Kering, proprietario fortemente indebitato del marchio, e il colosso della cosmetica L'Oréal.
Intervenendo durante una conference call sui risultati finanziari all'inizio di questo mese, Markus Strobel
, il nuovo Ad di Coty, ha dichiarato che l'azienda è sempre aperta "ad accordi che creino valore per noi e per i nostri azionisti".
Una fonte vicina alla questione aveva precedentemente riferito a Reuters che Kering si era offerta di acquisire Coty prima di concludere l'accordo con L'Oréal, ma Coty aveva rifiutato.
L'Oréal ha chiuso la seduta in forte ribasso, risultando tra i titoli peggiori del CAC40.