Kering cerca la svolta con il nuovo CEO, ma Gucci resta il punto debole

Kering

(Teleborsa) -ha registrato nelun calo delle vendite leggermente inferiore alle attese, mentre il nuovoavvia il suo piano per rilanciare il gruppo e stabilizzare Gucci, il marchio di punta.Nel primo trimestre sotto la guida dell’ex numero uno di Renault, il gruppo ha riportato ricavi per 3,9 miliardi di euro, in flessione del 3% su base annua a cambi costanti, meglio del calo del 5% previsto dal consensus. La performance diresta però debole: le vendite del marchio sono scese del 10%, contro un calo del 12% stimato dagli analisti, segnando il decimo trimestre consecutivo di contrazione.Laha segnalato un miglioramento verso fine anno in "quasi tutte le regioni", sostenuto dal lancio di nuovi prodotti e da una ripresa nelle vendite di pelletteria. Il flusso di cassa operativo, al netto delle cessioni immobiliari, è sceso del 35% a 2,3 miliardi di euro.In un contesto di domanda incerta, Kering ha ridotto la propria rete retail di 75 boutique nel 2025 e prevede ulteriori chiusure. Le difficoltà emergono anche nei margini: l’annuo è sceso a 1,63 miliardi di euro, meno di un terzo del livello del 2022. Lasi è ridotta all’11% per il gruppo e al 16% per Gucci, ben lontana dai livelli pre-crisi.Poulou ha definito il 2025 "un anno che non riflette il vero potenziale di Kering", ma che ha permesso di "gettare le basi per la ripresa futura".