L’Oréal, 2025 in crescita con ricavi sotto le attese

L’Oréal

(Teleborsa) - Il gigante del beautyha chiuso il 2025 conpari a 44,05 miliardi, in crescita del 4,0% su base comparabile e dell’1,3% su base dichiarata, pur risultando leggermente sotto al consenso di 44,26 miliardi. Le vendite del quarto trimestre di 11,25 miliardi hanno anch’esse mancato le aspettative di 11,29 miliardi, nonostante un’accelerazione su base comparabile in tutte le divisioni.Tutte le divisioni hanno registrato una crescita su base comparabile, guidata dall’aumento del 7,5% dei. Laha accelerato a doppia cifra nel quarto trimestre, mentre ilè tornato a una crescita a metà della singola cifra al di fuori del travel retail asiatico.L’ha dichiarato che il 2025 è stato "un anno decisivo per L’Oréal", evidenziando un miglioramento del mercato della bellezza e una pipeline di innovazione più forte. Ha affermato che la crescita "ha accelerato trimestre dopo trimestre", sostenuta da un piano di lanci e dalle riprese negli Stati Uniti e in Cina. Tuttavia, ihanno pesato notevolmente, con un impatto negativo del 3,6% sui ricavi annuali.I margini sono migliorati, con ilsalito al 74,3% e ilal 20,2%. L’è aumentato dello 0,4% a 12,71 euro, e ilè stato incrementato del 2,9% a 7,20 euro.Ilè aumentato del 7,8% a 7,2 miliardi."Nel 2026, nonostante le incertezze macroeconomiche, siamoe fiduciosi nella nostra capacità di continuare a superarlo grazie alla strategia di categoria multi-divisionale di L'Oréal e di raggiungere un altro anno di crescita in termini di fatturato e utili", ha affermato Hieronimus.