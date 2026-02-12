L’Oréal, 2025 in crescita con ricavi sotto le attese

(Teleborsa) - Il gigante del beauty L’Oréal
ha chiuso il 2025 con ricavi
pari a 44,05 miliardi, in crescita del 4,0% su base comparabile e dell’1,3% su base dichiarata, pur risultando leggermente sotto al consenso di 44,26 miliardi. Le vendite del quarto trimestre di 11,25 miliardi hanno anch’esse mancato le aspettative di 11,29 miliardi, nonostante un’accelerazione su base comparabile in tutte le divisioni.
Tutte le divisioni hanno registrato una crescita su base comparabile, guidata dall’aumento del 7,5% dei Prodotti Professionali
. La Bellezza Dermatologica
ha accelerato a doppia cifra nel quarto trimestre, mentre il Lusso
è tornato a una crescita a metà della singola cifra al di fuori del travel retail asiatico.
L’Ad Nicolas Hieronimus
ha dichiarato che il 2025 è stato "un anno decisivo per L’Oréal", evidenziando un miglioramento del mercato della bellezza e una pipeline di innovazione più forte. Ha affermato che la crescita "ha accelerato trimestre dopo trimestre", sostenuta da un piano di lanci e dalle riprese negli Stati Uniti e in Cina. Tuttavia, i venti contrari valutari
hanno pesato notevolmente, con un impatto negativo del 3,6% sui ricavi annuali.
I margini sono migliorati, con il margine lordo
salito al 74,3% e il margine operativo
al 20,2%. L’utile per azione
è aumentato dello 0,4% a 12,71 euro, e il dividendo
è stato incrementato del 2,9% a 7,20 euro.
Il flusso di cassa netto
è aumentato del 7,8% a 7,2 miliardi.
"Nel 2026, nonostante le incertezze macroeconomiche, siamo ottimisti sulle prospettive del mercato globale della bellezza
e fiduciosi nella nostra capacità di continuare a superarlo grazie alla strategia di categoria multi-divisionale di L'Oréal e di raggiungere un altro anno di crescita in termini di fatturato e utili", ha affermato Hieronimus.