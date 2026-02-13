Londra: andamento negativo per Antofagasta

compagnia mineraria

Antofagasta

FTSE 100

(Teleborsa) - Composto ribasso per la, in flessione del 2,36% sui valori precedenti.L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista dipiù pronunciata rispetto all'andamento del. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.Le implicazioni tecniche di medio periodo sono sempre lette in chiave rialzista, mentre sul breve periodo stiamo assistendo ad un indebolimento della spinta rialzista per l'evidente difficoltà a procedere oltre quota 37,37 sterline. Sempre valido il livello di supporto più immediato a controllo della fase attuale visto in area 35,89. Le attese più coerenti propendono per un'estensione del movimento correttivo verso quota 35,36 da manifestarsi in tempi ragionevolmente brevi.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)