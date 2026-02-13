Milano 10:51
Londra: andamento sostenuto per Halma

Migliori e peggiori
(Teleborsa) - Seduta vivace oggi per il fornitore di prodotti che proteggono beni e persone al lavoro, protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso dell'1,87%.

Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del FTSE 100. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Halma rispetto all'indice di riferimento.


Allo stato attuale lo scenario di breve di Halma rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 38,41 sterline. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 37,79. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 39,03.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
