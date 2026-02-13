Londra: andamento sostenuto per Halma

(Teleborsa) - Seduta vivace oggi per il fornitore di prodotti che proteggono beni e persone al lavoro
, protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso dell'1,87%.
Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del FTSE 100
. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Halma
rispetto all'indice di riferimento.
Allo stato attuale lo scenario di breve di Halma
rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 38,41 sterline. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 37,79. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 39,03.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)