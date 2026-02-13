Moody’s conferma i rating di BFF e mantiene l’outlook stabile

BFF Bank

(Teleborsa) - L'agenzia di ratingha confermato tutti i rating di, incluso il Baseline Credit Assessment (BCA) di “ba2” e i rating investment grade sui depositi di lungo (LT) e di breve termine (ST), rispettivamente pari a “Baa2”/” Prime-2”.sui rating sui depositi di lungo termine, Emittente di lungo termine e senior unsecured debt rimane stabile.La conferma del BCA di BFF di “ba2”, spiega una nota, "riflette da un lato i recenti annunci della Banca relativi al derisking del proprio portafoglio factoring e alla revisione dei target 2026, che hanno un impatto sulla profittabilità, dall’altro il nuovo orientamento del management verso un approccio più conservativo nella gestione del rischio del proprio portafoglio di factoring".Moody’s "valuta, inoltre, positivamente il profilo complessivamente moderato di rischio degli attivi della Banca, la solida posizione di capitale – sostenuta da minori distribuzioni agli azionisti – e l’ampia disponibilità di attività liquide".