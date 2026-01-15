Milano 9:50
45.800 +0,33%
Nasdaq 14-gen
25.466 0,00%
Dow Jones 14-gen
49.150 -0,09%
Londra 9:50
10.187 +0,03%
25.272 -0,06%

Crolla a Piazza Affari BFF Bank

In forte ribasso la banca attiva nel factoring pro-soluto di crediti commerciali verso la pubblica amministrazione, che mostra un -9,74%.
