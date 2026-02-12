Piazza Affari: scambi al rialzo per BFF Bank

(Teleborsa) - Avanza la banca attiva nel factoring pro-soluto di crediti commerciali verso la pubblica amministrazione
, che guadagna bene, con una variazione del 3,30%.
L'analisi settimanale del titolo rispetto al FTSE Italia Mid Cap
mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di BFF Bank
, che fa peggio del mercato di riferimento.
Lo scenario di breve periodo di BFF Bank
evidenzia un declino dei corsi verso area 4,295 Euro con prima area di resistenza vista a 4,545. Le attese sono per un ampliamento della fase negativa verso il supporto visto a 4,143.
