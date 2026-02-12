Milano 10:18
46.839 +0,70%
Nasdaq 11-feb
25.201 +0,29%
Dow Jones 11-feb
50.121 -0,13%
Londra 10:18
10.517 +0,43%
Francoforte 10:18
25.193 +1,35%

Piazza Affari: scambi al rialzo per BFF Bank

Migliori e peggiori
(Teleborsa) - Avanza la banca attiva nel factoring pro-soluto di crediti commerciali verso la pubblica amministrazione, che guadagna bene, con una variazione del 3,30%.

L'analisi settimanale del titolo rispetto al FTSE Italia Mid Cap mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di BFF Bank, che fa peggio del mercato di riferimento.


Lo scenario di breve periodo di BFF Bank evidenzia un declino dei corsi verso area 4,295 Euro con prima area di resistenza vista a 4,545. Le attese sono per un ampliamento della fase negativa verso il supporto visto a 4,143.

