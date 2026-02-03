BFF, Morningstar DBRS non prevede implicazioni immediate per i rating

(Teleborsa) - Morningstar DBRS non prevede implicazioni immediate per i rating
creditizi di BFF
in questo momento, considerando che le azioni di de-risking annunciate ieri
rappresentano eventi una tantum
e probabilmente non influenzeranno significativamente il profilo creditizio della banca nel lungo termine.
Il profilo creditizio di BFF "rimane orientato verso le pubbliche amministrazioni, che in genere presentano un basso rischio - si legge in una nota dell'agenzia di rating - Sebbene la redditività sia destinata a diminuire in futuro
, essa tiene anche conto del maggiore capitale richiesto per gestire il business a seguito della recente riclassificazione prudenziale richiesta dalla Banca d'Italia. I cuscinetti di capitale per i requisiti di vigilanza sono ancora ampi. Inoltre, la prevista cartolarizzazione libererà capitale
trasferendo il rischio all'esterno della banca".
Secondo Morningstar DBRS, la decisione di Massimiliano Belingheri di dimettersi dal suo ruolo di CEO genererà probabilmente incertezza nel breve termine
e potrebbe portare a ulteriori cambiamenti organizzativi
. Belingheri è stato sostituito
da Giuseppe Sica, CFO della banca da febbraio 2025.