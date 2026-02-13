New York: andamento rialzista per Salesforce

(Teleborsa) - Scambia in profit il fornitore di software per la gestione delle relazioni con i clienti
, che lievita del 2,70%.
Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice Dow Jones
, evidenzia un rallentamento del trend di Salesforce
rispetto all'indice americano
, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.
Lo scenario di breve periodo di Salesforce
evidenzia un declino dei corsi verso area 185,9 USD con prima area di resistenza vista a 193,3. Le attese sono per un ampliamento della fase negativa verso il supporto visto a 181,4.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)