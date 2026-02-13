Milano 17:35
45.431 -1,71%
Nasdaq 20:47
24.858 +0,69%
Dow Jones 20:47
49.571 +0,24%
Londra 17:35
10.446 +0,42%
Francoforte 17:35
24.915 +0,25%

New York: positiva la giornata per United Health

Migliori e peggiori
New York: positiva la giornata per United Health
(Teleborsa) - Balza in avanti la big delle assicurazioni sanitarie, che amplia la performance positiva odierna, con un incremento del 2,06%.

Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del Dow Jones. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a United Health rispetto all'indice di riferimento.


Lo scenario di medio periodo è sempre connotato negativamente, mentre la struttura di breve periodo mostra qualche miglioramento, per la tenuta dell'area di supporto individuata a quota 286 USD. Il movimento positivo di breve è indicativo di una potenziale inversione del trend ribassista, con possibili tentativi di aggressione dei prezzi verso l'importante area di resistenza stimata a quota 293. E' concreta quindi la possibilità di una continuazione della fase rialzista verso quota 299,9.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```