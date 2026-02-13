New York: profondo rosso per Seagate Technology

azienda americana attiva nel settore storage

Nasdaq 100

Seagate Technology

leader nella produzione di driver per hard-disk

(Teleborsa) - Retrocede molto l', che esibisce una variazione percentuale negativa del 4,62%.Il confronto del titolo con il, su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa dirispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.Lo status tecnico di breve periodo delmette in risalto un ampliamento della performance positiva della curva con prima area di resistenza individuata a quota 421,2 USD. Rischio di eventuale correzione fino al target 401,9. Le attese sono per un aumento della trendline rialzista verso l'area di resistenza 440,5.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)