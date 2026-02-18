Milano 12:10
Parigi: movimento negativo per Capgemini

(Teleborsa) - Composto ribasso per la società attiva nella fornitura di servizi IT, in flessione del 2,07% sui valori precedenti.

Lo scenario su base settimanale di Capgemini rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal CAC40. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.


La situazione di medio periodo di Capgemini resta tendenzialmente ribassista. Tuttavia, esaminando il grafico a breve, sarebbe lecito iniziare a dubitare della possibilità della fase ribassista di estendere. E' atteso dunque un miglioramento verso l'alto della curva che incontra il primo ostacolo a 102,9 Euro. Supporto visto a quota 100,8. Ulteriori spunti rialzisti favoriscono un nuovo target stimato verosimilmente in area 104,9.

