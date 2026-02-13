Milano 17:35
45.431 -1,71%
Nasdaq 20:48
24.846 +0,64%
Dow Jones 20:48
49.554 +0,21%
Londra 17:35
10.446 +0,42%
Francoforte 17:35
24.915 +0,25%

Petrolio a 63,06 dollari alle 19:30

Energia, In breve, Finanza
Petrolio a 63,06 dollari alle 19:30
Prezzo del greggio Wti a 63,06 dollari per barile alle 19:30.
Condividi
```