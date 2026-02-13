Milano 12:34
45.431 -1,71%
Nasdaq 12-feb
24.688 0,00%
Dow Jones 12-feb
49.452 -1,34%
Londra 12:34
10.394 -0,08%
Francoforte 12:34
24.799 -0,22%

Piazza Affari: giornata depressa per Fineco

Migliori e peggiori
Piazza Affari: giornata depressa per Fineco
(Teleborsa) - Sottotono il leader italiano nell'equity trading, che passa di mano con un calo del 2,16%.

L'analisi settimanale del titolo rispetto al FTSE MIB mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Fineco, che fa peggio del mercato di riferimento.


Quadro tecnico in evidente deterioramento con supporti a controllo stimati in area 19,09 Euro. Al rialzo, invece, un livello polarizzante maggiori flussi in uscita è visto a quota 19,54. Il peggioramento di Fineco è evidenziato dall'incrocio al ribasso della media mobile a 5 giorni con la media mobile a 34 giorni. A brevissimo sono concrete le possibilità di nuove discese per target a 18,94.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```