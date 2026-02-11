Milano 9:27
46.664 -0,30%
Nasdaq 10-feb
25.128 0,00%
Dow Jones 10-feb
50.188 +0,10%
Londra 9:27
10.376 +0,21%
24.897 -0,36%

Fineco scivola in fondo al mercato di Piazza Affari

(Teleborsa) - Scende sul mercato il leader italiano nell'equity trading, che soffre con un calo del 4,57%.

Lo scenario su base settimanale di Fineco rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal FTSE MIB. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.


Il contesto tecnico generale evidenzia implicazioni ribassiste in via di rafforzamento per Fineco, con sollecitazioni negative tali da forzare i livelli verso l'area di supporto stimata a 20,77 Euro. Contrariamente alle attese, invece, sollecitazioni rialziste potrebbero spingere i prezzi fino a quota 21,75 dove staziona un importante livello di resistenza. Il dominio dei ribassisti alimenta attese negative per la prossima sessione con target potenziale posto a quota 20,44.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
