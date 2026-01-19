Milano 17:35
45.196 -1,32%
Nasdaq 16-gen
25.529 0,00%
Dow Jones 16-gen
49.359 -0,17%
Londra 17:35
10.195 -0,39%
Francoforte 17:35
24.959 -1,34%

Piazza Affari: performance negativa per Fineco

Migliori e peggiori
(Teleborsa) - Seduta in ribasso per il leader italiano nell'equity trading, che mostra un decremento dell'1,93%.

A livello comparativo su base settimanale, il trend di Fineco evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del FTSE MIB. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Fineco rispetto all'indice.


Lo status tecnico di Fineco è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 22,63 Euro, mentre il primo supporto è stimato a 22,15. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 23,11.

