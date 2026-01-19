Piazza Affari: performance negativa per Fineco

(Teleborsa) - Seduta in ribasso per il leader italiano nell'equity trading
, che mostra un decremento dell'1,93%.
A livello comparativo su base settimanale, il trend di Fineco
evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del FTSE MIB
. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Fineco
rispetto all'indice.
Lo status tecnico di Fineco
è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 22,63 Euro, mentre il primo supporto è stimato a 22,15. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 23,11.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)