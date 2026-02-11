Milano 13:19
46.432 -0,79%
Nasdaq 10-feb
25.128 0,00%
Dow Jones 10-feb
50.188 +0,10%
Londra 13:19
10.434 +0,77%
Francoforte 13:18
24.962 -0,10%

Piazza Affari: brusca correzione per Fineco

Migliori e peggiori, In breve
Piazza Affari: brusca correzione per Fineco
Si muove in perdita il leader italiano nell'equity trading, che è in forte flessione, mostrando una perdita del 4,57% sui valori precedenti.
Condividi
```