Milano 17:16
45.516 +0,19%
Nasdaq 13-feb
24.733 0,00%
Dow Jones 13-feb
49.501 +0,10%
Londra 17:16
10.473 +0,25%
Francoforte 17:16
24.818 -0,39%

Analisi Tecnica: Hang Seng Index del 13/02/2026

Finanza
Analisi Tecnica: Hang Seng Index del 13/02/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 13 febbraio

Giornata difficile quella vissuta il 13 febbraio per l'Hang Seng Index, che termina in ribasso a 26.567,1.

Il quadro tecnico dell'indice della Borsa di Hong Kong segnala un ampliamento della linea di tendenza negativa con discesa al supporto visto a 26.334, mentre al rialzo individua l'area di resistenza a 27.033,3. Le previsioni sono di un possibile ulteriore ripiegamento con obiettivo fissato a 26.100,9.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```