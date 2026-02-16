Analisi Tecnica: Hang Seng Index del 13/02/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 13 febbraio
Giornata difficile quella vissuta il 13 febbraio per l'Hang Seng Index, che termina in ribasso a 26.567,1.
Il quadro tecnico dell'indice della Borsa di Hong Kong segnala un ampliamento della linea di tendenza negativa con discesa al supporto visto a 26.334, mentre al rialzo individua l'area di resistenza a 27.033,3. Le previsioni sono di un possibile ulteriore ripiegamento con obiettivo fissato a 26.100,9.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)