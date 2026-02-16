Francoforte: andamento negativo per Aurubis

produttore tedesco di rame

(Teleborsa) - Ribasso per il, che presenta una flessione del 2,55%.Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione arispetto all'indice di riferimento.La tendenza di breve dellaè in rafforzamento con area di resistenza vista a 171,7 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 165,9. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 177,5.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)