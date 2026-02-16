Milano 17:23
Francoforte: andamento negativo per Aurubis

Francoforte: andamento negativo per Aurubis
(Teleborsa) - Ribasso per il produttore tedesco di rame, che presenta una flessione del 2,55%.

Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del Germany MDAX. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Aurubis rispetto all'indice di riferimento.


La tendenza di breve della big europea del rame è in rafforzamento con area di resistenza vista a 171,7 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 165,9. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 177,5.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
