Milano 17:27
45.476 +0,10%
Nasdaq 13-feb
24.733 0,00%
Dow Jones 13-feb
49.501 +0,10%
Londra 17:27
10.469 +0,22%
Francoforte 17:27
24.817 -0,39%

GOLD del 14/02/2026

Finanza
GOLD del 14/02/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 14 febbraio

Appiattita la performance del metallo giallo, che porta a casa un modesto 0%.

Segnali di rafforzamento per la tendenza di breve con resistenza più immediata vista a 5.111,1, con un livello di supporto a controllo della fase attuale stimato a 4.948,6. L'equilibrata forza rialzista dell'oro è supportata dall'incrocio al rialzo della media mobile a 5 giorni sulla media mobile a 34 giorni. Per le implicazioni tecniche assunte dovremmo assistere ad una continuazione della fase rialzista verso quota 5.273,6.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
