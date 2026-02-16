GOLD del 14/02/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 14 febbraio
Appiattita la performance del metallo giallo, che porta a casa un modesto 0%.
Segnali di rafforzamento per la tendenza di breve con resistenza più immediata vista a 5.111,1, con un livello di supporto a controllo della fase attuale stimato a 4.948,6. L'equilibrata forza rialzista dell'oro è supportata dall'incrocio al rialzo della media mobile a 5 giorni sulla media mobile a 34 giorni. Per le implicazioni tecniche assunte dovremmo assistere ad una continuazione della fase rialzista verso quota 5.273,6.
