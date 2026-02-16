Milano 17:27
Londra: andamento sostenuto per BAE Systems

(Teleborsa) - Balza in avanti l'azienda britannica attiva nel settore della difesa, della sicurezza e dell'aerospazio, che amplia la performance positiva odierna, con un incremento del 2,85%.

Comparando l'andamento del titolo con il FTSE 100, su base settimanale, si nota che BAE Systems mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +7,72%, rispetto a +0,99% del principale indice della Borsa di Londra).


Segnali di rafforzamento per la tendenza di breve con resistenza più immediata vista a 20,43 sterline, con un livello di supporto a controllo della fase attuale stimato a 19,91. L'equilibrata forza rialzista di BAE Systems è supportata dall'incrocio al rialzo della media mobile a 5 giorni sulla media mobile a 34 giorni. Per le implicazioni tecniche assunte dovremmo assistere ad una continuazione della fase rialzista verso quota 20,96.

