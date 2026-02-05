Londra: calo per Berkeley Group Holdings

azienda specializzata nella rigenerazione di aree industriali dismesse

FTSE 100

Berkeley Group Holdings

(Teleborsa) - Ribasso per l', che presenta una flessione del 2,55%.La tendenza del titolo analizzata su base settimanale mostra un andamento analogo a quello del. Ciò significa che il titolo viene supportato da elementi provenienti dal mercato piuttosto che da notizie legate alla società stessa.Il quadro tecnico di breve periodo dimostra un'accelerazione al rialzo della curva con target individuato a 42,81 sterline. Rischio di discesa fino a 41,71 che non pregiudicherà la buona salute del trend corrente ma che rappresenta una correzione temporanea. Le attese sono per un'estensione della trendline rialzista verso quota 43,91.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)