Londra: andamento rialzista per Berkeley Group Holdings

(Teleborsa) - Seduta positiva per l'azienda specializzata nella rigenerazione di aree industriali dismesse
, che avanza bene del 2,93%.
Il confronto del titolo con il FTSE 100
, su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di Berkeley Group Holdings
rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.
La tendenza di breve di Berkeley Group Holdings
è in rafforzamento con area di resistenza vista a 43,4 sterline, mentre il supporto più immediato si intravede a 42,31. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 44,5.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)