Milano 17:29
45.486 +0,12%
Nasdaq 13-feb
24.733 0,00%
Dow Jones 13-feb
49.501 +0,10%
Londra 17:29
10.473 +0,25%
Francoforte 17:30
24.813 -0,41%

Madrid: andamento sostenuto per Meliá Hotels International

Migliori e peggiori, Turismo
Madrid: andamento sostenuto per Meliá Hotels International
(Teleborsa) - Avanza il proprietario e gestore spagnolo di hotel in tutto il mondo, che guadagna bene, con una variazione dell'1,84%.

L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Meliá Hotels International più pronunciata rispetto all'andamento dell'Ibex 35. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.


L'esame di breve periodo di Meliá Hotels International classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 8,07 Euro e primo supporto individuato a 7,94. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 8,2.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```