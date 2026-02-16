Milano 17:29
45.486 +0,12%
Nasdaq 13-feb
24.733 0,00%
Dow Jones 13-feb
49.501 +0,10%
Londra 17:29
10.473 +0,25%
Francoforte 17:30
24.813 -0,41%

Madrid: risultato positivo per Banco Santander

Migliori e peggiori, In breve
Madrid: risultato positivo per Banco Santander
Rialzo marcato per la banca spagnola, che tratta in utile del 2,83% sui valori precedenti.
Condividi
```