Madrid: andamento sostenuto per Banco Santander

(Teleborsa) - Bene la banca spagnola
, con un rialzo del 2,83%.
L'analisi settimanale del titolo rispetto all'Ibex 35
mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Banco Santander
, che fa peggio del mercato di riferimento.
Lo status tecnico dell'istituto di credito spagnolo
mostra segnali di peggioramento con area di supporto fissata a 10,22 Euro, mentre al rialzo l'area di resistenza è individuata a 10,37. Per la prossima seduta potremmo assistere ad un nuovo spunto ribassista con target stimato verosimilmente a 10,12.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)