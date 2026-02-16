Milano 17:29
45.486 +0,12%
Nasdaq 13-feb
24.733 0,00%
Dow Jones 13-feb
49.501 +0,10%
Londra 17:29
10.473 +0,25%
Francoforte 17:30
24.813 -0,41%

Madrid: andamento sostenuto per Banco Santander

Migliori e peggiori
Madrid: andamento sostenuto per Banco Santander
(Teleborsa) - Bene la banca spagnola, con un rialzo del 2,83%.

L'analisi settimanale del titolo rispetto all'Ibex 35 mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Banco Santander, che fa peggio del mercato di riferimento.


Lo status tecnico dell'istituto di credito spagnolo mostra segnali di peggioramento con area di supporto fissata a 10,22 Euro, mentre al rialzo l'area di resistenza è individuata a 10,37. Per la prossima seduta potremmo assistere ad un nuovo spunto ribassista con target stimato verosimilmente a 10,12.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```