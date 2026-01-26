Madrid: risultato positivo per Unicaja Banco

(Teleborsa) - Punta con decisione al rialzo la performance dell'istituto finanziario con sede in Spagna
, con una variazione percentuale dell'1,93%.
Comparando l'andamento del titolo con l'Ibex 35
, su base settimanale, si nota che Unicaja Banco
mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +0,78%, rispetto a -0,44% dell'indice azionario della Borsa di Madrid
).
Lo scenario di medio periodo è sempre connotato positivamente, mentre la struttura di breve periodo mostra qualche cedimento, letto dai relativi indicatori, per l'opposizione della resistenza stimata a quota 2,867 Euro. Funzionale il controllo della situazione di breve offerta dai supporti a 2,813. E' concreta la possibilità di una continuazione della fase correttiva verso quota 2,779.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)