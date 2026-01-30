Milano 9:57
45.433 +0,79%
Nasdaq 29-gen
25.884 0,00%
Dow Jones 29-gen
49.072 +0,11%
Londra 9:57
10.192 +0,20%
24.512 +0,83%

Parigi: balza in avanti Dassault Systemes

Parigi: balza in avanti Dassault Systemes
(Teleborsa) - Balza in avanti la società di software francese, che amplia la performance positiva odierna, con un incremento dell'1,92%.

La tendenza ad una settimana di Dassault Systemes è più fiacca rispetto all'andamento del CAC40. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.


Lo status tecnico di Dassault Systemes mostra segnali di peggioramento con area di supporto fissata a 23,09 Euro, mentre al rialzo l'area di resistenza è individuata a 23,51. Per la prossima seduta potremmo assistere ad un nuovo spunto ribassista con target stimato verosimilmente a 22,82.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
