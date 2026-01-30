Parigi: balza in avanti Dassault Systemes

(Teleborsa) - Balza in avanti la società di software francese
, che amplia la performance positiva odierna, con un incremento dell'1,92%.
La tendenza ad una settimana di Dassault Systemes
è più fiacca rispetto all'andamento del CAC40
. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.
Lo status tecnico di Dassault Systemes
mostra segnali di peggioramento con area di supporto fissata a 23,09 Euro, mentre al rialzo l'area di resistenza è individuata a 23,51. Per la prossima seduta potremmo assistere ad un nuovo spunto ribassista con target stimato verosimilmente a 22,82.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)