Parigi: giornata depressa per Dassault Systemes

(Teleborsa) - Sottotono la società di software francese
, che passa di mano con un calo dell'1,92%.
A livello comparativo su base settimanale, il trend di Dassault Systemes
evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del CAC40
. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Dassault Systemes
rispetto all'indice.
Allo stato attuale lo scenario di breve di Dassault Systemes
rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 23,98 Euro. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 23,33. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 24,63.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)