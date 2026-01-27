Parigi: giornata depressa per Dassault Systemes

società di software francese

(Teleborsa) - Sottotono la, che passa di mano con un calo dell'1,92%.A livello comparativo su base settimanale, il trend dievidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori versorispetto all'indice.Allo stato attuale lo scenario di breve dirileva una decisa salita con obiettivo individuato a 23,98 Euro. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 23,33. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 24,63.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)