Milano 14:24
45.451 +0,69%
Nasdaq 28-gen
26.023 0,00%
Dow Jones 28-gen
49.016 +0,02%
Londra 14:24
10.245 +0,89%
Francoforte 14:24
24.552 -1,09%

Parigi: in calo Dassault Systemes

Migliori e peggiori, In breve
Parigi: in calo Dassault Systemes
Ribasso composto e controllato per la società di software francese, che presenta una flessione del 2,51% sui valori precedenti.
Condividi
```