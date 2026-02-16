Oper Fiber, la fibra disponibile da subito a Monticiano

(Teleborsa) - Anche i piccoli centri della provincia di Siena dicono addio alla lentezza di Internet:ha completato la cablatura in banda ultra larga di Monticiano, portando la stessa qualità di connessione delle grandi città direttamente nelle case dei cittadini.Il progetto ha interessato circanelle località di Castello di Tocchi, Tocchi, Cerbaia, Palazzo, Scalvaia, Il Poggio, Il Sassone e Canapai, grazie a una nuova rete in fibra ottica lunga oltre 35 chilometri. L’infrastruttura è stata realizzata nelle cosiddette “aree bianche” coperte dai bandi Infratel, con il supporto della Regionela rete collegherà anche punti strategici per la comunità, come alcune scuole del territorio, la stazione dei Carabinieri, l’ufficio postale, il Comune, il presidio sanitario, il Centro Regionale di Addestramento La Pineta, garantendo così maggiore efficienza nei servizi pubblici. L’infrastruttura rimane di proprietà pubblica, ma sarà gestita in concessione da Open Fiber per 20 anni.“La transizione digitale avanza sempre di più nella Toscana diffusa”, dichiara l'assessore all’innovazione digitale della Regione Toscana. “Puntiamo a concludere entro la fine dell'anno – aggiunge - tutti i lavori per estendere la connessione ultraveloce nelle zone considerate economicamente non convenienti dalle aziende telefoniche”. “La rete ad alta velocità – conclude l'assessore – ha un significato che va oltre la dotazione di una infrastruttura tecnologica: è il fondamento su cui costruire una crescita equa del territorio, rinvigorire la comunità locale e garantire che tutti possano partecipare allo sviluppo”.“Grazie alla collaborazione con l’amministrazione comunale e la Regione Toscana, siamo felici di aver portato a termine questo importante intervento” ha dichiaratoRegional Manager di Open Fiber Toscana. “Finalmente i cittadini possono contare su una rete moderna, veloce e affidabile, pronta a rispondere alle esigenze digitali di oggi e di domani.”