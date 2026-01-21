Open Fiber accoglie Digital Network Act: primo passo per accelerare transizione a fibra

(Teleborsa) -la proposta di Regolamento, che definisce "un primo passo verso ladelle telecomunicazioni europeo, grazie a un quadro normativo più chiaro e orientato ad accelerare la trasformazione digitale dell’UE".Con questo atto, la UE riconosce che, qual è la fibra ottica, "sonoe la crescita" ed "introduce per la prima volta un, cioè lo spegnimento progressivo della rete in rame per il passaggio alla fibra ottica dove questa è presente"Per questo Open Fiber esprime il suo sostegno a questa misura, volta a favorire lae lainfrastrutturali.Secondo la valutazione di impatto che accompagna la proposta, laeuropeo, oltre ad avere un forte impatto sulla riduzione delle emissioni., pur essendo(Fiber To The Home, cioè la fibra fino a casa) in linea con la media europea, resta ancora(27,5% a fronte di una media UE del 54,5%).di euro per realizzare una grande autostrada digitale che si estende per oltre 163mila km raggiungendo abitazioni, pubbliche amministrazioni e aziende e che rappresenterà l’infrastruttura di rete nazionale per i prossimi decenni. "Un asset fondamentale che è strategico valorizzare", afferma Open Fiber, che "valuta positivamente anche l’approccio cooperativo previsto dal Regolamento, che coinvolge Stato, autorità indipendenti e operatori con l’obiettivo di garantire una transizione ordinata dal rame alla fibra".