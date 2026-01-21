Open Fiber accoglie Digital Network Act: primo passo per accelerare transizione a fibra

(Teleborsa) - Open Fiber accoglie favorevolmente
la proposta di Regolamento "Digital Networks Act"
, che definisce "un primo passo verso la modernizzazione del settore
delle telecomunicazioni europeo, grazie a un quadro normativo più chiaro e orientato ad accelerare la trasformazione digitale dell’UE".
Con questo atto, la UE riconosce che infrastrutture avanzate
, qual è la fibra ottica, "sono decisive per la competitività
e la crescita" ed "introduce per la prima volta un obiettivo di policy per lo switch-off
, cioè lo spegnimento progressivo della rete in rame per il passaggio alla fibra ottica dove questa è presente"
Per questo Open Fiber esprime il suo sostegno a questa misura, volta a favorire la migrazione verso reti più moderne e sostenibili
e la realizzazione di ulteriori investimenti
infrastrutturali.
Secondo la valutazione di impatto che accompagna la proposta, la transizione alla fibra potrebbe generare oltre 400 miliardi di euro di crescita del PIL
europeo, oltre ad avere un forte impatto sulla riduzione delle emissioni.L’Italia
, pur essendo dotata di infrastrutture FTTH
(Fiber To The Home, cioè la fibra fino a casa) in linea con la media europea, resta ancora indietro in termini di adozione
(27,5% a fronte di una media UE del 54,5%). Open Fiber ha investito circa 11 miliardi
di euro per realizzare una grande autostrada digitale che si estende per oltre 163mila km raggiungendo abitazioni, pubbliche amministrazioni e aziende e che rappresenterà l’infrastruttura di rete nazionale per i prossimi decenni. "Un asset fondamentale che è strategico valorizzare", afferma Open Fiber, che "valuta positivamente anche l’approccio cooperativo previsto dal Regolamento, che coinvolge Stato, autorità indipendenti e operatori con l’obiettivo di garantire una transizione ordinata dal rame alla fibra".