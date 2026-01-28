AT&T prevede un utile sopra le attese dopo gli investimenti in 5G e fibra

AT&T

Lumen

EchoStar

(Teleborsa) -, colosso statunitense delle telecomunicazioni, ha, registrando il miglior anno in termini di crescita degli abbonati alla banda larga consumer degli ultimi dieci anni.Ilsi è chiuso con ricavi di 33,5 miliardi di dollari, EBITDA rettificato di 11,2 miliardi di dollari, utile operativo di 5,8 miliardi di dollari (utile operativo rettificato di 6,1 miliardi di dollari), utile netto di 4,2 miliardi di dollari, utile per azione di 0,53 dollari (rispetto a 0,56 dollari nel trimestre dell'anno precedente) e utile per azione rettificato di 0,52 dollari (rispetto a 0,43 dollari nel trimestre dell'anno precedente).Inoltre, ha registrato 421.000con un tasso di abbandono dello 0,98% (rispetto ai 421.510 previsti dagli analisti di Visible Alpha), ricavi da servizi di mobilità di 17 miliardi di dollari in aumento del 2,4% su base annua), 283.000 nuovi clienti netti di(oltre i 272.320 previsti dagli analisti di Visible Alpha) e 221.000 nuovi clienti netti di(che rappresentano oltre mezzo milione di nuovi clienti netti di Internet domestico avanzato combinati per il secondo trimestre consecutivo), ricavi da fibra ottica Consumer Wireline di 2,2 miliardi di dollari (in aumento del 13,6% su base annua).L'si è chiuso con ricavi di 125,6 miliardi di dollari, EBITDA rettificato di 46,4 miliardi di dollari, utile operativo di 24,2 miliardi di dollari (utile operativo rettificato di 25,5 miliardi di dollari), utile netto di 23,4 miliardi di dollari, utile per azione di 3,04 dollari (rispetto a 1,49 dollari di un anno fa) e utile per azione rettificato di 2,12 dollari (rispetto a 1,95 dollari di un anno fa)."Abbiamo raggiunto o superato tutte le nostre previsioni consolidate per l'intero anno 2025 - ha dichiarato il- Con nuovi investimenti in spettro e fibra, siamo pronti ad acquisire più clienti in più categorie e aree geografiche negli Stati Uniti. Supportati dai migliori asset del settore, stiamo accelerando la nostra strategia per offrire una crescita migliore, la migliore esperienza cliente e maggiori rendimenti per gli azionisti nei prossimi tre anni".A seguito degli investimenti della società in 5G e fibra, comprese le acquisizioni precedentemente annunciate, la cui conclusione è prevista all'inizio del 2026, di sostanzialmente tutte le attività in fibra diper i mercati di massa e delle licenze di spettro wireless da, AT&T. Le prospettive a lungo termine della società per il 2026-2028 includono: crescita annua dei ricavi da servizi nell'ordine di una sola cifra; crescita dell'EBITDA rettificato compresa tra il 3% e il 4% nel 2026, in miglioramento al 5% o più nel 2028, poiché la crescita dell'Advanced Connectivity compensa sempre più ampiamente il calo dell'attività Legacy. EPS rettificato da 2,25 a 2,35 dollari nel 2026 (superiore alle stime di 2,21 dollari, secondo i dati LSEG) con un CAGR triennale a due cifre fino al 2028.