Open Fiber porta la fibra ultraveloce a Montecarlo (LU)

(Teleborsa) - Finalmentepossono dire addio alla lentezza di Internet., portando la stessa qualità di connessione delle grandi città direttamente nelle case dei cittadini.Il progetto ha interessatonelle località di Luciani, San Piero in Campo, Marcucci, San Salvatore, Mencarini, Caporaletto, Fornello, Basetti, Ciucchi, Lupori, Fornace, Pizzi, San Giuseppe, Micheloni, Corte Panattoncelli, Gossi, Corte Carbonata, Turchetto e Vettori-Caporale, grazie a una nuova rete in fibra ottica lunga oltre 55 chilometri.L’infrastruttura è stata realizzata nelle cosiddette, con il supporto della Regione Toscana attraverso il PSR FEASR Toscana 2014-2022, con l’obiettivo di colmare il divario digitale tra città e territori più piccoli., come alcune scuole del territorio, il Comune, il Teatro dell’Accademia e la biblioteca comunale. L’infrastruttura rimane di proprietà pubblica, ma sarà gestita in concessione da Open Fiber per 20 anni."La trasformazione digitale della Toscana diffusa taglia un nuovo traguardo", dichiara, che aggiunge: "Entro l’anno contiamo di ultimare tutti gli interventi per portare la banda ultralarga nelle aree ritenute non remunerative dalle compagnie telefoniche". "La connettività ad alta velocità – conclude l’assessore - non è solo infrastruttura:"."Grazie alla, siamo orgogliosi di aver portato a termine questo importante intervento infrastrutturale", ha dichiarato. "Un risultato che rappresenta un passo concreto verso l’innovazione del territorio: da oggi cittadini, imprese e professionisti possono contare su una rete moderna, veloce e affidabile, capace di supportare le esigenze digitali attuali e di accompagnare lo sviluppo futuro della comunità"., fornendo la rete agli operatori commerciali senza vendere direttamente ai clienti finali. Chi desidera attivare la fibra potrà contattare uno degli operatori disponibili sulUna volta completata,, consentendo di navigare a velocità fino a 10 Gigabit al secondo.Con questa connessione ultraveloce,: dallo streaming di film e serie TV in HD e 4K, al telelavoro senza interruzioni, fino alla telemedicina e a tutti i servizi digitali che richiedono una connessione stabile e performante. Montecarlo (Lu) e le sue frazioni entrano così a pieno titolo nell’era della rivoluzione digitale, dimostrando che anche i piccoli borghi possono contare su infrastrutture tecnologiche all’avanguardia.