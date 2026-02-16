Milano 17:29
Piazza Affari: andamento negativo per Mondadori
(Teleborsa) - Ribasso per il gruppo editoriale, che presenta una flessione del 2,73%.

L'analisi settimanale del titolo rispetto al FTSE Italia Mid Cap mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Mondadori, che fa peggio del mercato di riferimento.


Quadro tecnico in evidente deterioramento con supporti a controllo stimati in area 1,967 Euro. Al rialzo, invece, un livello polarizzante maggiori flussi in uscita è visto a quota 2,038. Il peggioramento della società che opera nel settore dei media è evidenziato dall'incrocio al ribasso della media mobile a 5 giorni con la media mobile a 34 giorni. A brevissimo sono concrete le possibilità di nuove discese per target a 1,94.

