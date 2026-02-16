Milano
17:29
45.486
+0,12%
Nasdaq
13-feb
24.733
0,00%
Dow Jones
13-feb
49.501
+0,10%
Londra
17:29
10.473
+0,25%
Francoforte
17:30
24.813
-0,41%
Lunedì 16 Febbraio 2026, ore 17.52
Home Page
/
Notizie
/ Piazza Affari: in calo Mondadori
Piazza Affari: in calo Mondadori
Migliori e peggiori
,
In breve
16 febbraio 2026 - 09.35
Ribasso composto e controllato per il
gruppo editoriale
, che presenta una flessione del 2,73% sui valori precedenti.
Titoli e Indici
Mondadori
-1,95%
