Mondadori acquista oltre 480 mila azioni proprie e conclude il programma

(Teleborsa) -, nell'ambito dell'autorizzazione all'acquisto di azioni proprie, ha comunicato di aver, tra il 12 e il 19 gennaio 2026, complessivamente(pari allo 0,1869% del capitale sociale) al prezzo unitario medio di 2,14460 euro per unpari aA seguito delle operazioni effettuate, il gruppo editoriale detiene 1.460.697 azioni proprie, pari allo 0,5586% del capitale sociale. Di queste, 700.000 sono state acquistate nell'ambito del Programma che si è concluso il 19 gennaio 2026 al raggiungimento del numero massimo di azioni previsto.Nel frattempo, a Piazza Affari,registra una flessione dell'1,42% rispetto alla vigilia e si attesta a 2,08 euro.