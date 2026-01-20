Milano 13:16
Mondadori acquista oltre 480 mila azioni proprie e conclude il programma
(Teleborsa) - Arnoldo Mondadori Editore, nell'ambito dell'autorizzazione all'acquisto di azioni proprie, ha comunicato di aver acquistato, tra il 12 e il 19 gennaio 2026, complessivamente 488.860 azioni ordinarie (pari allo 0,1869% del capitale sociale) al prezzo unitario medio di 2,14460 euro per un controvalore pari a 1.048.408,41 euro.

A seguito delle operazioni effettuate, il gruppo editoriale detiene 1.460.697 azioni proprie, pari allo 0,5586% del capitale sociale. Di queste, 700.000 sono state acquistate nell'ambito del Programma che si è concluso il 19 gennaio 2026 al raggiungimento del numero massimo di azioni previsto.

Nel frattempo, a Piazza Affari, Mondadori registra una flessione dell'1,42% rispetto alla vigilia e si attesta a 2,08 euro.


