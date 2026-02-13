Mondadori, Intermonte lima target price in un contesto più debole

(Teleborsa) - Intermonte ha abbassato a 3,00 euro
per azione (dai precedenti 3,10 euro) il target price
su Mondadori
, gruppo editoriale quotato su Euronext STAR Milan, confermando la raccomandazione
"Buy
".
Gli analisti hanno aggiornato il modello a seguito dell'acquisizione di Edilportale
(consolidata dal 1° gennaio 2026) e dell'aggiornamento FY25/FY26
. L'andamento più debole dei volumi Trade (dopo incentivi posticipati) e della pubblicità ha portato a una riduzione dei ricavi nell'FY25, con un impatto che si estenderà al 2026. Nell'FY26, CF sarà in parte influenzato dal CapEx relativo all'aggiornamento del catalogo Educational in base alle nuove linee guida ministeriali; tuttavia, questo può sostenere la quota di mercato attraverso un'offerta di prodotti rapidamente rinnovata. In un mercato più debole del previsto, Mondadori è riuscita a mantenere la leadership e a sovraperformare i competitor
, oltre a mantenere elevati i margini.
"La generazione di cash flow rimane solida (rendimento FCF dell'11%), supportando una politica di dividendi sostenibile e interessante
(dividend yield dell'8% confermato) e ulteriori M&A accrescitivi, potenzialmente facilitati dalla recente costituzione di Mondadori Digital", si legge nella ricerca.